Сломавшая ногу женщина понадеялась на помощь врачей и умерла

В Уэльсе, Великобритания, врачи не заметили у пациентки перелом бедра и погубили ее. Об этом сообщает издание Daily Mail.

В октябре прошлого года Сара-Джейн Рош (Sarah-Jayne Roche) приняла участие в благотворительном полумарафоне. Пробежав десять километров, женщина почувствовала острую боль в левой ноге. Ее доставили в больницу, где врачи диагностировали у нее травму подколенного сухожилия, дали обезболивающее и отправили домой.

Только через неделю, спустя несколько осмотров у докторов, 39-летней валлийке сделали рентген и обнаружили у нее перелом бедра. 17 октября женщину направили на операцию, в ходе которой у нее остановилось сердце.

Вдовец погибшей, 41-летний Стивен (Steven Roche), рассказал, что жена впервые участвовала в подобном забеге и готовилась к нему три месяца. «У нее не было проблем со здоровьем. Но перед стартом она очень нервничала, — вспоминает супруг. — Мы вместе тренировались и бежали полумарафон бок о бок».

По словам Стивена, сразу после забега медики потратили на осмотр Сары-Джейн не более 20 минут и не сделали ей рентген. Ей прописали парацетамол и ибупрофен и посоветовали больше отдыхать. «Ей дали костыли, но она не могла с ними ходить», — говорит мужчина. Именно он настоял на повторном осмотре у врачей, когда состояние супруги ухудшилось.

Согласно проведенному вскрытию, причиной смерти Сары-Джейн стали тромбоэмболия легочной артерии, тромбоз глубоких вен и перелом бедренной кости. По поводу ее смерти ведется расследование.

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