Расстройство желудка обернулось для девочки смертью

В Шотландии врачи поставили трехлетней девочке неправильный диагноз и погубили ее. Об этом сообщает таблоид Daily Mail.

Харпер Айткен (Harper Aitken) попала в больницу с температурой, сыпью на животе и болью в горле. За день до этого девочка страдала диареей, и ее мать Лори Муллен (Lori Mullen) опасалась, что ребенок мог заболеть менингитом.

Через несколько часов, проведенных в отделении неотложной помощи, состояние Айткен улучшилось. Врачи решили, что у юной пациентки обычное расстройство желудка на фоне диареи.

На следующий день 34-летняя Муллен заметила, что у дочери посинели губы, и она отвезла ее к доктору. «В приемной она внезапно отключилась и рухнула мне на руки», — вспоминает женщина. Айткен немедленно поместили в реанимацию, ее состояние стремительно ухудшалось. У девочки появилась сыпь на спине, лице и руке, и врачи предупредили мать, что ее ребенок смертельно болен.

Доктора ввели Айткен в искусственную кому и 45 минут боролись за ее жизнь. Через пару часов после того, как девочка оказалась в больнице, ее признали мертвой. По словам Муллен, ее дочь умерла из-за сепсиса, который спровоцировала инфекция.

«Я не хочу, чтобы подобное случилось с кем-то еще», — заключила Муллен. Она рассказала свою историю местным СМИ, чтобы предупредить окружающих о смертельной опасности сепсиса.

В июле сообщалось, что в английском графстве Лестершир мальчик умер от воспаления легких после того, как врач не смог поставить ему верный диагноз. Терапевт не смог вовремя распознать начавшийся сепсис, что привело к гибели ребенка.

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!