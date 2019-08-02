Женщина подхватила опасную инфекцию от собаки и лишилась конечностей

Жительница округа Старк, штат Огайо, США, подхватила инфекцию через слюну собаки и частично лишилась конечностей. Об этом сообщает Fox 8.

Мэри Трейнер (Marie Trainer) вернулась из отпуска и начала жаловаться на плохое самочувствие. Из-за приступов тошноты и боли в спине женщина решила, что у нее грипп. Позже у нее резко поднялась температура, а затем упала до критически низкого уровня. «Тогда мы немедленно повезли ее в больницу», — объяснил ее супруг Мэттью (Matthew Trainer).

Врачи приступили к неотложному лечению пациентки. Состояние Трейнер стремительно ухудшалось: спустя несколько часов у нее развился сепсис. Женщину вынужденно ввели в искусственную кому, когда у нее началось омертвение конечностей и гангрена.

Доктора пытались спасти поврежденные конечности пациентки, однако поражение оказалось необратимым. Хирургам пришлось ампутировать женщине кисти рук и ноги выше колен, чтобы спасти ей жизнь. Пациентка провела в больнице более двух с половиной месяцев и перенесла восемь операций.

Проведенные анализы выявили в ее крови бактерии Capnocytophaga, которые содержатся в слюне собак и кошек. В семье Трейнеров живут два домашних пса. Супруги предполагают, что питомцы могли заразить Мэри, лизнув порез на ее руке.

Лечащий врач по инфекционным заболеваниям Маргарет Кобе (Margaret Kobe) отметила, что случай Мэри оказался крайне редким: он встречается лишь у одного из миллиона людей. Как правило, эти бактерии не представляют опасности для человека.

Супруги утверждают, что болезнь не сломила их любви к собакам. Они рассказали свою историю местным журналистам, чтобы предупредить окружающих тщательно обрабатывать открытые раны и держать их вдали от питомцев.

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