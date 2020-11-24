В британском городе Рексем, Уэльс, смертельно больную медсестру признали абсолютно здоровой и погубили ее. Об этом сообщает издание Daily Mail.

В июле 2013 года Кэтрин Джонс (Catherine Jones) перенесла удаление кисты яичника в той же больнице, где работала медсестрой. После этого ей сделали биопсию. На основании анализов врачи должны были предложить Джонс избавиться от пораженного правого яичника и пройти дополнительную терапию. Однако доктора решили, что она не нуждается в последующем лечении.

Через три года у Джонс произошел рецидив. Чтобы удалить раковую опухоль, ей сделали гистерэктомию. После этого доктор сказал, что она избавилась от рака и полностью здорова. В действительности же болезнь прогрессировала и поражала другие органы. Несколько месяцев спустя, в ноябре 2016 года, Джонс умерла.

Последние четыре года ее муж Дэвид судится с больницей, в которой работала и лечилась его жена. Все это время представители клиники утверждали, что оказывали Джонс своевременное лечение. Однако 20 ноября на предварительном слушании стало известно, что больница наконец извинилась и признала, что у Джонс был шанс выжить, если бы ей оказали надлежащую помощь.

Ранее в Великобритании умирающая от рака медсестра записала ролик, в котором пожаловалась на врачебные ошибки. В течение трех лет у Джули О'Коннор не могли диагностировать рак. Ей поставили верный диагноз только тогда, когда она обратилась к частному консультанту. Однако для лечения уже было слишком поздно.

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