Считавшая себя беременной девушка оказалась больна раком

Жительница Великобритании, считавшая себя беременной, оказалась больна раком. Ее историю рассказало издание Daily Mirror.

Во время визита к врачу для контрацептивной инъекции 18-летняя Бекки Бротвуд (Becky Brothwood) пожаловалась на постоянную усталость и ощущение вспучивания. Тест на беременность, который она сделала по совету медиков, показал положительный результат.

У девушки заподозрили внематочную беременность, требующую хирургического вмешательства. Во время операции оказалось, что она не беременна, а причиной путаницы была опухоль яичника. «Когда я очнулась после наркоза, мне сказали, что из-за больших размеров опухоль невозможно удалить, — вспоминает Бротвуд. — Я не поняла: "В каком смысле опухоль?"»

Результаты биопсии подтвердили, что опухоль была злокачественной. Поскольку рак заметили на ранней стадии, он не успел распространиться на другие части тела. После девятинедельной химиотерапии болезнь удалось победить. Хотя лечение проходило тяжело, всего через две недели девушка вернулась к учебе в университете.

В 2019 году сообщалось о британке, которая приняла раковую опухоль яичников за беременность. Женщина страдала бесплодием, однако мечтала о детях и решила, что ей все же удалось забеременеть.