У некурящей беременной женщины выявили рак легких четвертой стадии

Врачи диагностировали рак легких четвертой стадии у жительницы австралийского Брисбена, ни разу в жизни не бравшей в рот сигарету, пишет Daily Mirror.

36-летняя Саманта Бладуэлл полагала, что проблемы с дыханием являются следствием ее беременности, однако все же решила обратиться к специалистам. Компьютерная томография и биопсия выявили рак легких на четвертой стадии — к тому моменту метастазы уже распространись на оба легких, спину и мозг. Женщина и ее близкие были шокированы диагнозом.

«Люди полагают, что если у тебя рак легких, значит, ты куришь, и это твоя вина. Я никогда в жизни не курила. Правда заключается в том, что рак легких может быть у любого», — отметила австралийка. Саманта начала лечиться сразу после родов, однако через год препараты и процедуры перестали оказывать какой-либо эффект. Женщина рассказала, что сейчас она пробует разные виды лечения. Если ничего не поможет, она готова пройти химиотерапию.

Daily Mail отмечает, что, согласно данным организации Lung Foundation Australia, заболеваемость раком легких среди женщин растет. По статистике, одна из трех австралиек с таким диагнозом относится к некурящим.

Ранее исследователи медицинского центра Ирвинга при Колумбийском университете (США) заявили, что рак легких и другие хронические заболевания могут быть вызваны специфическим строением дыхательной системы. Пытаясь выяснить, почему рак легких и хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ), которые обычно развиваются у курильщиков, могут быть диагностированы у пациентов без вредных привычек, специалисты пришли к выводу, что такие заболевания могут быть вызваны дисанапсисом — наличием небольших по размеру дыхательных путей относительно объема легких.