Беременность спасла женщину от рака

Жительница британского города Кардифф считает, что беременность спасла ей жизнь. Она рассказала свою историю изданию Daily Mail.

На 21-й неделе беременности 27-летняя Джейд Палмер (Jade Palmer) стала мучиться от частых мигреней. Во время одного из предродовых осмотров она сообщила об этом медикам. Поскольку головная боль не прекращалась, они рекомендовали инициировать роды на 38 неделе беременности.

На томограмме, сделанной перед родами, врачи заметили уплотнение в районе слюнной железы. Дальнейшее обследование показало, что у Палмер редкая форма рака слюнных желез. Опухоль удалось найти на ранней стадии и вовремя удалить.

«Мигрень оказалась не связана с раком, — утверждает женщина. — Это было чистое совпадение, что мне потребовалась томография. Если бы мы не решили завести ребенка именно в тот момент, рак нашли бы слишком поздно, и это была бы совершенно другая история. С моей точки зрения, беременность спасла мне жизнь».

В 2019 году сообщалось о британке, которая приняла раковую опухоль яичников за беременность. Женщина страдала бесплодием, однако мечтала о детях и решила, что ей все же удалось забеременеть.

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