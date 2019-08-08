Девушка приняла рак за беременность и умерла

Уроженка Латвии, которая училась и работала в Великобритании, спутала растущую в животе раковую опухоль с беременностью и умерла. Об этом сообщает WalesOnline.

Баибе Краупсе (Baiba Kraupsa) было 24 года, когда она решила, что ждет ребенка. Радостной новостью девушка поделилась со своей матерью Иветой (Iveta Kraupsa), которая тут же начала готовиться к пополнению в семье.

Однако первое УЗИ выявило, что у Краупсы агрессивная форма рака. Докторам не удалось спасти жизнь больной пациентки, она скончалась 22 июля. Ее мать, родные и знакомые тяжело переживают утрату. Ивета описала дочь как самостоятельную девушку, которая была со всеми приветлива.

«Она всегда отодвигала свои интересы на задний план и заботилась о людях», — подчеркнул Крис Янг (Chris Young), управляющий из бара Jack Murphys, в котором работала Краупса.

В марте сообщалось о британке, которая приняла раковую опухоль яичников за беременность. Женщина страдала бесплодием, однако мечтала о детях и решила, что ей все же удалось забеременеть.

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