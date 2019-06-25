Женщина приняла беременность за рак

Жительница британского города Бери-Сент-Эдмундс, графство Суффолк, приняла беременность за злокачественную опухоль. Об этом пишет издание Daily Mail.

Спустя год после излечения от рака Бьянку Перл (Bianca Pearl) стали вновь мучить тошнота и слабость. «Я отправилась к врачам с тяжелым сердцем, — вспоминает она. — Думала, скажут, что рак вернулся». В больнице ей сообщили, что причиной плохого самочувствия была беременность.

По словам женщины, такое объяснение ей даже в голову не приходило. Перед химио- и радиотерапией ее предупредили, что лечение может привести к бесплодию. Она на всякий случай сохранила яйцеклетки для экстракорпорального оплодотворения, но они не понадобились.

Через несколько месяцев Перл родила. Ребенок появился на свет в той же операционной, где ей удаляли грудь.

У Перл обнаружили злокачественную опухоль молочной железы, когда ей было 27 лет. Чтобы справиться с раком, понадобилась мастэктомия и годичный курс химио- и радиотерапии.

В марте сообщалось о британке, которая приняла раковую опухоль яичников за беременность. Из-за новообразования у нее вырос живот, что заставило женщину, мечтавшую о детях, но страдавшую бесплодием, поверить, что ей все же удалось забеременеть.

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