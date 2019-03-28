Мечтавшая о ребенке британка приняла рак за беременность

Жительница Великобритании приняла раковую опухоль яичников за беременность. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Джозефин Клинтон (Josephine Clinton) из пригорода Сток-он-Трент, графство Стаффордшир, долгие годы безуспешно пыталась забеременеть. Женщина пробовала экстракорпоральное оплодотворение, однако ничто не приводило к желаемому результату. Врачи диагностировали ей бесплодие.

В августе 2017 года Клинтон встретилась в кафе с друзьями, которые обратили внимание на ее припухлый живот и посоветовали сделать тест на беременность. «Живот вырос в считанные недели. При этом мое тело очень похудело. Мои ноги выглядели как палочки, — вспоминает британка. — Руки, лицо и ягодицы также уменьшились в размерах. Кроме этого огромного живота. Было страшно». Тогда Клинтон понадеялась на чудо и решила, что вопреки страшному диагнозу докторов она все же забеременела.

«Конечно, тест дал отрицательный результат», — объяснила она. Женщина отправилась к своему лечащему врачу и пожаловалась на вздутие живота и острые боли в спине. Тот не решился поставить окончательный диагноз, поскольку симптомы походили на синдром раздраженного кишечника.

Спустя четыре дня пациентка все же обратилась в отделение неотложной помощи. Специалисты сделали ей рентгеновский снимок, после чего заключили, что у британки пограничные опухоли яичников. «Одна была размером с яблоко, вторая — с грейпфрут, — уточнила она. — Доктор сказал, что, обратись я за помощью чуть позже, меня могла постигнуть совсем другая судьба».

Позже стало известно, что ее 51-летняя сестра Элисон Локер (Alison Locker) некогда перенесла лечение опухолей яичников, однако в попытке стать матерью Клинтон всячески игнорировала очевидные симптомы своего заболевания. В результате первой операции из живота пациентки удалили семь литров жидкости, остальные семь — в ходе второй. После чего женщина перенесла гистерэктомию — гинекологическую операцию по удалению матки.

Здоровье Клинтон полностью восстановилось. По настоянию медиков она каждые полгода проходит плановый осмотр организма.

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