Из жизни
 
Последние новости
США признались в беспомощности перед гиперзвуковым оружием России
Лоси понюхали туристов и попали на видео
Выявлена новая опасность недосыпа
Родственники Порошенко поддержали присоединение Крыма к России
Британка похвасталась гостеприимством своего деда и прославила его
Минздрав дал советы по сохранению печени в новогоднюю ночь
Пожилого американского ветерана перепутали с чеченцем из ИГ
Фильм о киргизской эмигрантке в Москве вошел в шорт-лист «Оскара»
Стала известна цель наступления Украины на Донбасс
Новости партнеров

Британка узнала о беременности на восьмом месяце

Перейти в «Мою Ленту»

Жительница британского города Клактон-он-Си, графство Эссекс, за месяц до родов узнала о своей беременности. Об этом сообщает издание The Sun.

Шафран Хэффер (Saffron Heffer) было 17 лет, когда она начала чувствовать слабость и недомогание. Врачи списывали все на анемию и нехватку витаминов, но девушке становилось все хуже и хуже. За несколько месяцев она похудела с размера M до размера S, не ограничивая себя в питании. Отсутствие менструаций девушка списывала на действие гормональных препаратов.

«Я объясняла свою неожиданно проснувшуюся страсть к салату, клубнике и мороженому тем, что в магазине рядом стали чаще устраивать на них акции», — призналась она. Девушка вела обычный образ жизни: регулярно ходила в тренажерный зал и загорала.

Беременность заподозрила ее мать, когда увидела на животе дочери пигментные пятна. Хэффер сделала тест на беременность, он оказался положительным.

Она сходила к врачу, и акушерка объяснила ей, что ребенок лежал спиной к животу. После того, как доктор развернула плод, живот, по словам девушки, вырос за день у нее на глазах. На следующее утро она впервые почувствовала, как плод толкается.

Две недели Хэффер не знала, как реагировать на новость и чувствовала себя подавленной. «В итоге я подумала: хорошо, я смогу. Я сильная, я справлюсь», — объяснила она.

Через шесть недель она родила здорового мальчика весом 3,6 килограмма и назвала его Оскар. Сейчас ему полгода, и британка признает, что ей нравится быть матерью.

Больше мрачных и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подписывайтесь!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
BABY BOOM Teenager who didn’t realise she was 8 months pregnant shocked at her ‘sudden’ bump when docs turned her baby in the womb
Британка узнала о беременности четвертым ребенком во время родов
Британка пошла в туалет и неожиданно родила близнецов
Британка восемь месяцев принимала беременность за аллергию
Другие материалы рубрики
Из жизни00:0215 декабря

Страдание машин

Секс-роботы хотят захватить мир, но их никто не ждет
23:3917 декабря

Убийцу сотен оленей в США заставили пересматривать «Бэмби»

16:5517 декабря

Подготовка к зиме помогла женщине выиграть 100 тысяч долларов

21:0017 декабря

Вооруженный рыбак дал отпор двухметровой акуле

Из жизни00:0127 ноября

«Знают, что в России есть холод, Путин и КГБ»

История россиянина о жизни в Австралии
18:1717 декабря

Телефон упал в гнездо крокодилов

12:5017 декабря

Вопли из гроба прервали похороны

19:3317 декабря

Королевская кобра ужалила дрессировщика на глазах у публики

Из жизни00:01 2 ноября

Тайна короля таблеток

Щедрый миллиардер давал деньги всем подряд. Его смерть не могут раскрыть уже год
15:0617 декабря

Смертельно больной мужчина устроил помолвку с любимой на больничной койке

18:3614 декабря

Обнаружено письмо девочки Санте 120-летней давности

15:5917 декабря

Календари с Путиным побили рекорды продаж в Японии

Россия
«Чувствую, меня тошнит, перед глазами все плывет»
Врач из Крыма боролась за права пациентов. За это ее сделали уборщицей
«Рождение внука он отметил запоем»
Как взять на работу мужчину и не облажаться? Отвечает владелица бизнеса
«Все у нас хорошо, но дальше так жить нельзя»
Сочная отбивная, макарошки и *** без соли — главные цитаты 2018 года
«Конкретная ненависть к конкретному человеку»
Почему российские подростки убивают себя и других
«Слишком много расизма и нет денег»
Они приехали в Россию из Африки. И теперь чувствуют себя людьми второго сорта
В Хабаровске рассказали о принудительном сборе денег на храм Минобороны
Названа причина массовых задержаний в общежитии московского вуза
Все материалы
Мир
Солдаты Европы
Евросоюзу нужна своя армия. Потеснит ли она НАТО?
Пожилого американского ветерана перепутали с чеченцем из ИГ
Генассамблея ООН признала Россию угрозой для Украины
Германия заплатит бежавшим от нацизма еврейским детям
Премьер Канады описал Путина и Трампа одним словом
США усилят Украину
В США задумались об увеличении флотилии в Черном море
Все материалы
Бывший СССР
Маленькая революционная страна
Армяне прогнали старую власть и выбрали новую. Но остались с прежними проблемами
Есть такая нация!
Большевики, националисты и нацисты. Кто и как помог малороссам стать украинцами
Медвежья угроза
Русские фильмы и сказки напугали прибалтов кремлевской пропагандой
Стала известна цель наступления Украины на Донбасс
Украина пообещала вернуть Крым и Донбасс без войны
Киев предрек России катастрофу
Украина придумала метод защиты от России на море
Все материалы
Экономика
Поднять целину
Россия хочет освоить гектары земли. Почему пример надо брать с Канады?
Google захотела кампус за миллиард сразу после Apple
Российский олигарх поставил Европу в тупик
В России появится новое пиво
Высокое напряжение
Этот рынок создал Илон Маск. Теперь ради миллиардов его теснят конкуренты
«Не буди лихо, пока оно тихо»
Экологические налоги и меры по улучшению климата вызывают протест во всем мире
Бизнес-навигатор МСП презентовали французским компаниям
Все материалы
Силовые структуры
Вор в короне
Он стал криминальным боссом России. Но за методы 90-х его посадили надолго
«Ты что, мразь, жив еще?»
Сотрудники ФСБ годами держали в страхе нефтяную столицу России
Завершено расследование дел дебоширивших в Петербурге подростков
ФСБ раскрыла сеть подпольных оружейников
Доля воровская
Воры в законе: кто они? Спецпроект «Ленты.ру»
Российские тюремщики отчитались о несуществующих комнатах для больных зеков
Суд отказался прощать драчливую модель Киру Майер
Все материалы
Наука и техника
«От неандертальцев мы унаследовали аллергию и шизофрению»
Почему наши предки выжили и захватили всю планету
Объяснено появление жизни на Земле
Российские Ка-52 назвали убийцами украинских С-300
Красный спутник
Китай начинает осваивать Луну с помощью России. Почему это пугает США?
Пристегните шары
Государственные перевороты, климатическое оружие и турбо-коровы: Just Cause 4
Опровергнут популярный миф о торнадо
У России нашли климатическое оружие
Все материалы
Спорт
Екатерина Юрлова-ПерхтРусские отстрелялись
Ночные рейды, российские победы и вечный допинг. Сезон биатлона стартовал бодро
Немецкий футбольный клуб испугался морозов в Краснодаре и оконфузился
Футболист погиб вместе с женой и шестилетним сыном
В Белоруссии обиделись на замену гимна хитом «Песняров»
Вернувшаяся в Россию из Южной Кореи биатлонистка объяснила свое решение
Стало известно о значительном улучшении состояния Шумахера
Шипулин раскрыл подробности визита австрийской полиции
Все материалы
Культура
Ну и ню
Обнаженное тело на снимках Хельмута Ньютона и Дэвида Линча
Фильм о киргизской эмигрантке в Москве вошел в шорт-лист «Оскара»
Запашного обозвали хамом и вруном из-за жалобы на Cirque du Soleil
Российский «Собибор» выбыл из борьбы за «Оскар»
«Говорят, у нас настоящая война»
Певица ZAZ — о протестах во Франции, бардаке и желании менять мир
Кто обитает на дне океана
Кино недели: «Аквамен», спин-офф «Трансформеров» и угнетенные крестьяне
Тимати отчитал отменяющих концерты депутатов и потребовал не втягивать Путина
Все материалы
Интернет и СМИ
Как работал, так и заработал
Американцы увидели счастье советских людей. Только его на самом деле не было
Назван худший YouTube-блогер года
Бывший редактор «Битвы экстрасенсов» раскрыл расценки на победу в шоу
Девушки заглянули в мужские туалеты и изумились
Киселев ответил назвавшему его «вонючей мразью» Венедиктову
Главред «Эха Москвы» назвал Киселева «вонючей мразью»
«Меня могут застрелить»
Дети калечат родителей, девушки оголяются перед геймерами. Все ради этой игры
Все материалы
Ценности
Дефилейная часть
Скандалы, интриги, увольнения: как дизайнеры портят себе карьеру
Девушка обнажилась на центральной площади Ватикана ради фото
Цари горы
Дворцы над облаками и «половина богатства мира». Как жили Далай-ламы
Гошу Рубчинского обвинили в домогательствах к подростку
Как развивается самый громкий скандал в мире русской моды
Prada пришлось извиняться за «расистские» вещи
Кейт Миддлтон за рулем автомобиля поразила фанатку
«Тяжело даже моргать»
Москвичка не ела десять дней. Как ей удалось выжить?
Все материалы
Путешествия
«Борются все, как могут»
Безработица, пьянство, депрессия: чем живет самый грустный город Европы
Спустились с ковчега
От черного туфа к зеленому винограду — сокровища Армении
«Казалось, она зайдет в мою комнату с ножом»
Россиянка съездила в Англию и столкнулась с яростью деревенских британцев
Пензенский аэропорт вознамерились назвать в честь любимого писателя Путина
Европеец попался на краже в арабской стране и сел в тюрьму
Лыжи, ярмарки и колокол любви
Что делать в Словении на новогодние праздники
Обнаружено самое счастливое место на планете
Все материалы
Из жизни
Красота и джаз
Кто такая новая «Мисс Вселенная» и чем она живет
Отдых строгого режима
У них так много работы, что они прячутся в тюрьме. И платят за это
Страдание машин
Секс-роботы хотят захватить мир, но их никто не ждет
Убийцу сотен оленей в США заставили пересматривать «Бэмби»
Вооруженный рыбак дал отпор двухметровой акуле
Телефон упал в гнездо крокодилов
Королевская кобра ужалила дрессировщика на глазах у публики
Все материалы
Саммит большой двадцатки
Дизайн от белоруса, странная «приборка», хитрые амортизаторы и блокировка дифференциала
Лучшие двигатели года
Пикапы против электромобилей — неожиданные итоги конкурса 2018 года
Необычные Роллс-Ройсы
Как бы выглядел Роллс-Ройс пикап, минивэн, хетчбэк или Бэтмобиль?
«Выходите с поднятыми руками!»
Почему нельзя покупать сыну в качестве первой машины списанный полицейский автомобиль
Hyundai встроит в Santa Fe сканер отпечатков пальцев
Женщина-водитель попыталась заправить «Теслу» бензином
Кроссовер Seat Ateca подготовили для тяжелого бездорожья
Все материалы
Дом
Восемнадцать плюс
В Москве есть квартиры дешевле 20 тысяч в месяц. Где и как их искать?
Золото партии
Квартиры в хрущевках стремительно дорожают. Есть ли смысл их покупать?
«У нас все при квартирах, а рожи злые»
Москвич не живет в одном месте дольше трех месяцев. И он счастлив
Названы новостройки Москвы с самыми большими новогодними скидками
Заброшенная церковь в Ярославской областиПустые места
Безлюдные деревни, скелеты церквей и русская разруха как произведения искусства
Названы лучшие для жизни города России
Московским СИЗО нашли оригинальное применение
Все материалы