Россиянам назвали самые опасные для почек продукты

Нефролог Евгений Шилов назвал продукты, которые являются самыми опасными для почек. Об этом пишет «Российская газета».

По словам врача, практически вся еда сейчас пересолена. Употребляя продукты вторичной переработки, человек получает за день недельную физиологическую порцию соли. Поэтому специалист посоветовал придерживаться средиземноморской диеты, включающей простые продукты питания: рыбу, свежие овощи, фрукты, оливковое масло.

Также необходимо помнить о дневной норме белка — один грамм на один килограмм веса. Благодаря этому соотношению у человека строится нормальная физиология: большее количество мышечной ткани и незначительное количество клетчатки под кожей.

Кроме того, врач обратил внимание на разницу в работе почек у мужчин и женщин. Так, масса тела женщин всегда меньше мужской, поэтому у них более скромный метаболизм, поэтому нагрузка на почки меньше.

В марте нефролог клиники ревматологии, внутренних и профессиональных болезней имени Тареева Николай Буланов предупредил, что возникшие на фоне COVID-19 проблемы с почками могут стать хроническими и необратимыми. По его словам, некоторые инфицированные с острым повреждением почек не восстановились полностью за время пребывания в больнице, и есть вероятность, что у этих людей функция почек не вернется к прежним показателям.