Мурашко призвал россиян ограничить контакты из-за индийского штамма коронавируса

Из-за высокой контагиозности индийского штамма коронавируса стоит ограничивать контакты до достижения коллективного иммунитета. С таким призывом к россиянам обратился глава Минздрава Михаил Мурашко, передает ТАСС.

19 июня Мурашко заявил, что пока рано говорить о более высоких показателях летальности от индийского штамма коронавируса. При этом он подчеркнул, что данный вариант COVID-19 более заразный.

По последним данным, в России выявили 17 378 новых случаев коронавируса. Минздрав сообщил, что прирост заболеваемости наблюдается в 65 регионах страны. Некоторые из них, в том числе Москва, Подмосковье и Ленинградская область, ввели обязательную вакцинацию для отдельных групп населения.