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Еще два российских региона решили ввести обязательную вакцинацию части жителей

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Фото: Глеб Щелкунов / «Коммерсантъ»

Еще два российских региона — Башкирия и Хабаровск — решили ввести обязательную вакцинацию части жителей. Новое требование коснется государственных и муниципальных служащих. Об этом сообщает «Интерфакс».

Так глава Башкирии Радий Хабиров на оперативном совещании регионального правительства потребовал, чтобы до 25 июня от коронавируса были вакцинированы 30% госслужащих, а ко 2 июля — 60%.

Обеспечить вакцинацию от COVID-19 всех муниципальных служащих в ближайшее время также распорядился мэр Хабаровска Сергей Кравчук.

Ранее стало известно, что десятый российский регион — Мурманск — скоро объявит об обязательной вакцинации. Аналогичные меры уже приняты в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге, Ленинградской области, Ненецком автономном округе, на Сахалине, а также в Тверской, Тульской и Кемеровской областях.

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