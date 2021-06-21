В Израиле задумали запретить путешествия в Россию

Власти Израиля задумали усилить контроль за туристами, прибывающими из-за границы, в свете распространения индийского штамма коронавируса. Об этом сообщает РИА Новости.

Как заявили в канцелярии премьер-министра Нафтали Беннета, перед посадкой в самолет вылетающие за рубеж путешественники будут обязаны брать расписку об отказе от посещения стран с высоким уровнем распространения инфекции. В список «запретных» государств вошли Россия, Аргентина, Индия, Южная Африка, Мексика и Бразилия.

Также уточняется, что для контроля над соблюдением обязательного карантина при возвращении из других стран будет привлечено 250 сотрудников полиции.

Ранее, 20 июня, Израиль объявил об открытии границ для вакцинированных туристов. Как отметила министр внутренних дел Израиля Аелет Шакед, с 1 июля в страну смогут свободно въехать индивидуальные путешественники в рамках стандартных условий визового режима. При этом перечень утвержденных вакцин и стран, жители которых смогут въехать в Израиль, будет опубликован дополнительно.