Израиль объявил об открытии границ для привитых туристов

Власти Израиля объявили об открытии границ для привитых туристов с 1 июля. Об этом сообщает РИА Новости.

Как заявила министр внутренних дел Израиля Аелет Шакед, вакцинированные путешественники смогут въехать в страну в частном порядке без предварительного согласования в рамках стандартных условий визового режима.

При этом уточняется, что перечень утвержденных вакцин и стран, жители которых смогут въехать в страну, будет опубликован дополнительно.

Ранее в июне Франция открыла границы для привитых туристов. Въезд в республику разрешен только вакцинированным от коронавируса гражданам государств «зеленой» группы. Среди них все страны Евросоюза, а также Австралия, Южная Корея, Япония, Ливан, Сингапур, Новая Зеландия и Израиль.