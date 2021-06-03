Евросоюз открыл границы для путешественников из еще одной страны

Совет Евросоюза расширил список стран для открытия внешних границ, включив туда еще одну страну — Японию. Об этом сообщает РИА Новости.

В настоящий момент в него входят Австралия, Израиль, Новая Зеландия, Руанда, Сингапур, Южная Корея, Таиланд и Китай при условии подтверждения взаимности в открытии границ.

Как указано в заявлении совета, решение принято в связи с улучшающейся эпидемиологической обстановкой в стране.

Уточняется, что 20 мая Евросоюз обновил критерии для отмены ограничений на въезд из так называемых третьих стран. Для открытия границ прирост новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией не должен превышать 75 на 100 тысяч человек за последние две недели.

Ранее, в мае, российским путешественникам назвали предполагаемые даты возобновления туризма с ЕС. По мнению председателя совета Фонда Международного дискуссионного клуба «Валдай» Андрея Быстрицкого, шансы отправиться в Европу достаточно велики, однако ситуацию осложняют политические и организационные моменты.

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