Франция объявила об открытии границ для вакцинированных туристов

С 9 июня вакцинированные туристы смогут приехать во Францию без предъявления ПЦР-теста на коронавирус. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на французское правительство.

Уточняется, что въезд на территорию республики без ПЦР-теста будет открыт только привитым от коронавируса гражданам государств «зеленой» группы — в нее попали страны Евросоюза, Австралия, Южная Корея, Япония, Ливан, Сингапур, Новая Зеландия и Израиль.

При этом Россия находится в «оранжевой» зоне — для пересечения границы путешественникам придется предоставить отрицательный анализ на коронавирус, а вакцинация должна быть выполнена препаратом, одобренным Европейским агентством лекарственных средств (ЕМА).

Россиянам, не получившим прививку, но желающим въехать на территорию Франции по веской причине, придется сдать тест на коронавирус и пройти семидневный карантин. Такие же правила распространяются на другие государства «оранжевой» группы — США и Великобританию.

Также сообщается, что с 9 июня во Франции вводится ряд послаблений — бары и рестораны смогут принимать посетителей до 50 процентов заполняемости помещений, разрешена организация мероприятий на открытом воздухе с лимитом до 500 участников и работа спортивных учреждений.

С 1 июня визовые центры Франции возобновили выдачу шенгенских виз россиянам. Так, туристы могут запросить продление пятилетней многократной краткосрочной визы, выданной Францией и истекшей во время пандемии коронавируса. Кроме того, можно будет подать заявки на долгосрочные студенческие визы на 2021-2022 учебный год, а также на долгосрочные визы профессионального пребывания и визы для воссоединения семьи.