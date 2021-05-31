Еще одна европейская страна возобновила выдачу шенгенских виз россиянам

Визовые центры Франции возобновили выдачу шенгенских виз россиянам. Об этом говорится на сайте Генерального консульства Франции в Москве.

Так, с 1 июня туристы смогут запросить продление пятилетней многократной краткосрочной визы, выданной Францией и истекшей во время пандемии коронавируса. Кроме того, с этого дня можно будет подать заявки на долгосрочные студенческие визы на 2021-2022 учебный год. Также подать заявление можно на долгосрочные визы профессионального пребывания и визы для воссоединения семьи.

Однако в консульстве предупредили, что пока въезд в страну разрешается лишь определенным категориям граждан. «Выдача виз не гарантирует немедленную возможность въезда на национальную территорию Франции, которая по-прежнему определяется эпидемиологическими и медицинскими ограничениями, действующими на границах», — говорится на сайте.

Кроме того, в консульстве уточнили, что заявители на другие типы краткосрочных виз пока не могут запросить разрешение на проездной документ. Отмечается, что возможность выдачи виз для категорий граждан будет возобновляться постепенно.

31 мая стало известно о новых правилах получения шенгенской визы. Согласно актуальному постановлению Европейского союза, Визовая информационная система (VIS), которая является базой данных о заявителях на шенгенскую визу, будет расширена за счет внесения дополнительных изменений. Так, для подачи заявления на шенгенскую визу россиянам теперь потребуется цифровая фотография, а отпечатки пальцев потребуется предоставить детям, начиная с 6-летнего возраста.

Ранее в мае россиянам назвали страны Европы, визовые центры которых начали оформлять туристические въездные документы. Так, для посещения стали доступны визовые центры Болгарии в Москве, Санкт-Петербурге и регионах — в них можно оформить краткосрочную визу. Кроме того, заявки на туристические визы можно подать в центрах Хорватии, Великобритании и Греции, а Венгрия принимает анкеты на выдачу шенгенских документов только для зрителей футбольных матчей чемпионата Европы-2021.