Франция возобновит выдачу виз россиянам

Визовые центры Франции возобновят выдачу въездных документов россиянам. Об этом говорится на сайте Генерального консульства Франции в Москве.

Согласно тексту сообщения, с 1 июня туристы смогут запросить продление пятилетней многократной краткосрочной визы, выданной Францией и истекшей во время пандемии COVID-19.

Тем не менее, в консульстве предупредили, что пока въезд в страну разрешается лишь определенным категориям граждан.

«Выдача виз не гарантирует немедленную возможность въезда на национальную территорию Франции, которая по-прежнему определяется эпидемиологическими и медицинскими ограничениями, действующими на границах», — говорится на сайте.

Кроме того, в дипмисии уточнили, что заявители на другие типы краткосрочных виз пока не могут запросить разрешение на проездной документ. В Консульстве отметили, что возможность выдачи виз для других категорий заявителей будет возобновляться постепенно.

Ранее в мае россиянам назвали страны Европы, визовые центры которых начали оформлять туристические въездные документы. Так, для посещения стали доступны визовые центры Болгарии в Москве, Санкт-Петербурге и регионах — в них можно оформить краткосрочную визу. Кроме того, заявки на туристические визы можно подать в центрах Хорватии, Великобритании и Греции, а Венгрия принимает анкеты на выдачу шенгенских документов только для зрителей футбольных матчей чемпионата Европы-2021.