Россияне назвали альтернативы перегруженным отечественным курортам

Российские путешественники, уставшие от перегруженных туристами отечественных курортов черноморского побережья, назвали альтернативные регионы для отдыха в 2021 году. Об этом сообщается в исследовании онлайн-сервиса OneTwoTrip, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Согласно опросу, в предстоящем сезоне 85,7 процента туристов ради спокойного отдыха предпочтут не морское побережье, а другие направления России. Так, для размеренного отпуска отечественные путешественники рекомендовали Дагестан и небольшие населенные пункты Крыма (например, Оленевка, Евпатория и Золотое вблизи Керчи) — за них проголосовали по девять процентов респондентов.

Кроме того, в список вошли природные места Алтая (8,1 процента) и Карелии (7 процентов). Многие также называли Абхазию (6,2 процента), куда российским туристам можно отправиться без предоставления ПЦР-теста, в том числе и по возвращении.

По три процента считают, что спокойно провести отпуск можно в Калининграде и его окрестностях или в природных локациях Башкортостана. Также участники опроса перечислили Байкал, Кабардино-Балкарию, Карачаево-Черкесию, Северную Осетию и Пермский край.

Ранее в мае российские туристы назвали крымский курорт Ялту самым гламурным местом для отпуска в России. По данным специалистов сервиса, около трети российских туристов предпочитают так называемый «гламурный» отдых — путешественникам нравиться посещать ночные клубы и ездить на люксовых марках автомобилей.