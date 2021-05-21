Россияне назвали курорт Крыма самым гламурным местом для отпуска

Российские туристы назвали крымский курортный город Ялту самым гламурным местом для отпуска в России. Об этом стало известно из результатов опроса сервиса бронирования жилья TVIL.RU, поступившим в редакцию «Ленты.ру».

По данным специалистов сервиса, около трети российских туристов предпочитают так называемый «гламурный» отдых — путешественникам нравится посещать ночные клубы, ездить на люксовых марках автомобилей и быть в обществе красиво одетых людей. Так, около 24 процентов любителей такого образа жизни назвали Ялту местом, где можно провести роскошный отпуск.

На втором месте Сочи — его отметили около 22 процентов опрошенных. Следом идет Грозный — город выбрали 12 процентов ценителей «гламурной» жизни. Москву и Санкт-Петербург назвали по десять процентов респондентов.

Также в списке городов для «гламурного» отдыха оказались Анапа, Ростов-на-Дону, Новосибирск, Уфа и Ульяновск.

Ранее в мае были раскрыты самые популярные виды отдыха у молодых российских туристов. По данным аналитиков, любимыми туристическими направлениями молодежи в 2021 году стали Сочи, Санкт-Петербург, Мурманск, Северный Кавказ и города Золотого Кольца.