Россияне повально захотели поехать в три города внутри страны в июне

Россияне повально захотели поехать в июне в Москву, Санкт-Петербург и Сочи. Об этом сообщается в исследовании онлайн-сервиса OneTwoTrip, результаты которого поступили в редакцию «Ленты.ру».

По данным аналитиков, больше всего билетов внутри страны в июне приобретено в Москву — 25 процентов от общего количества бронирований. Также россияне планируют посетить Санкт Петербург — 13 процентов, и Сочи — 10 процентов.

Те же три города оказались самыми популярными направлениями для поездок в июне и по бронированиям железнодорожных билетов.

Отдельно специалисты отметили востребованность северной столицы — в июне сюда устремится на 25 процентов больше россиян, чем было то же время в 2019 году.

Помимо этого, россияне заинтересовались такими городами, как Симферополь, Краснодар, Калининград, Анапа и Казань.

Ранее в марте специалисты исследовали популярные запросы россиян и выяснили, в каких городах они решили провести свои летние отпуска. На Москву пришлось около 20 процентов ранних бронирований. Следом идет Симферополь — Крым захотели посетить около 14 процентов клиентов сервиса, и Сочи — 11 процентов от общего числа бронирований.