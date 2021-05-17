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Раскрыты любимые туристические направления молодых россиян

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Фото: Aly Song / Unsplash

Раскрыты самые популярные виды отдыха у молодых российских туристов. Такая информация появилась на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Согласно статистике национального туроператора «Алеан», россияне от 18 до 35 лет составляют 25 процентов от всех покупателей туров. Как правило, они предпочитают путешествовать в одиночку, в компании друзей или парами.

По данным аналитиков, любимыми туристическими направлениями молодежи в 2021 году стали Сочи, Санкт-Петербург, Мурманск, Северный Кавказ и города Золотого Кольца.

Люди данной возрастной категории склонны к частой смене обстановки, поэтому среди них популярны короткие поездки выходного дня и в целом они могут спонтанно отправиться» в путешествие. Это подтверждает глубина бронирований в одну-две недели.

Также эксперты обратили внимание на то, для молодежи важным фактором при планировании отпуска является цена — они ориентируются на скидки, промоакции и недорогие билеты на лоукостерах.

Еще одна отличительная черта — привычка бронировать и покупать авиабилеты с помощью мобильных устройств. При этом выбор формата и места отдыха часто зависят от мнения авторитетных блогеров.

Ранее в мае стало известно, что россияне массово заинтересовались отдыхом на горных курортах Северного Кавказа. На майских праздниках данный вид поездок предпочли 25 тысяч человек. Высокий спрос объясняется не только внезапным закрытием границ с Турцией, но и развитой инфраструктурой на выбранном направлении.

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