Россияне повально заинтересовались одним видом отдыха на Кавказе

Российские туристы повально заинтересовались отдыхом на горных курортах Северного Кавказа. Об этом сообщает «Интерфакс».

Так, на майских праздниках данный вид поездок предпочли 25 тысяч человек. По данным экспертов, самыми популярными курортами стали «Архыз», «Эльбрус» и «Ведучи» — количество посетителей на них значительно превысило аналогичный период 2019 года. Например, на канатных дорогах одного «Эльбруса» прокатились почти 18 тысяч туристов.

По словам замминистра экономического развития России Сергея Назарова, в последнее время такой рост объясняется не столько закрытием границ, сколько динамичным развитием туристической индустрии на Кавказе и в России в целом.

Как отметил директор АО «Курорты Северного Кавказа» Хасан Тимижев, «Эльбрус» привлекает туристов за счет новых трасс и круглогодичной работы. Также уточняется, что курорты пользуются популярностью из-за развитой инфраструктуры: гриль-домиков и специально оборудованных мест для джиппинга и парапланеризма.

Ранее в мае стало известно, что россияне массово устремились на отдых в Дагестан. По словам пресс-секретаря Российского союза туриндустрии Ирины Тюриной, в регион направлялись не только организованные группы, но и самостоятельные путешественники, а наиболее распространенный формат отпуска — трех- или четырехдневные поездки.