Стало известно о возможном открытии Израиля для привитых туристов

Стало известно о переговорах России по линии МИД и министерства здравоохранения о возможном допуске привитых россиян на курорты Израиля. Об этом сообщает ТАСС.

Замглавы МИД России Евгений Иванов заявил о начале переговоров между Москвой и Израилем по поводу признания российских сертификатов о вакцинации и последующего открытия направления для туристов.

Иванов подчеркнул, что ряд других государств также ставит вопрос о признании отечественных препаратов от коронавируса.

Ранее 20 июня власти Израиля объявили об открытии страны для привитых иностранных туристов с 1 июля. Как заявила министр внутренних дел Израиля Аелет Шакед, вакцинированные путешественники смогут въезжать в страну в частном порядке без предварительного согласования. При этом перечень одобренных вакцин и список стран, жители которых смогут посетить страну, будет анонсирован дополнительно.