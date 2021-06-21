Названы опасные симптомы индийского штамма коронавируса

Индийский штамм коронавируса, который называют дельта-вариантом или B.1.617, может проявляться четырьмя новыми опасными симптомами. Об этом сообщает издание Express со ссылкой на врача-инфекциониста из индийского города Ченнаи Абдула Гафура.

По словам медика, симптомы дельта-варианта COVID-19 схожи c признаками простуды: головная боль, насморк и боль в горле могут указывать на наличие инфекции. Однако к настоящему времени выявлено четыре новых симптома болезни: диарея, нарушение слуха, тяжелые желудочные расстройства и образование тромбов, приводящих к гангрене.

Врачи отмечают непредсказуемость нового варианта вируса и заявляют, что любой из вышеперечисленных симптомов может указывать на инфекцию. «Нам нужны дополнительные научные исследования, чтобы проанализировать, связаны ли эти новые клинические проявления с B.1.617», — подчеркнул Гафур.

Также издание отмечает, что шесть ведущих врачей, наблюдающих пациентов по всей Индии, определили следующие наиболее распространенные симптомы у заболевших индийским штаммом пациентов: боль в животе, тошнота, рвота, потеря аппетита, потеря слуха и боли в суставах.

Тем временем в Великобритании, указывает издание, первые данные свидетельствуют о том, что дельта-вариант, который в настоящее время является наиболее распространенным среди пациентов с COVID-19, несет более высокий риск госпитализации. «Этот вариант, кажется, работает несколько иначе», — сказал британский эпидемиолог и профессор Тим Спектор.

Он отметил, что инфицированные B.1.617 молодые люди, вероятно, будут испытывать «более легкие симптомы», которые могут «ощущаться как сильная простуда или какое-то странное чувство недомогания». При обнаружении таких симптомов профессор Спектор настоятельно рекомендует пройти тест на коронавирус.

Дельта-вариант коронавируса за последние шесть месяцев распространился более чем на 60 стран. Считается, что индийский штамм на 60 процентов более заразен, чем предыдущий доминирующий штамм COVID-19. 21 июня власти Индии сообщили о появлении нового штамма COVID-19 — «дельта плюс» (B.1.617.2.1). Уже известно о 20 случаях заражения. Новый подвид, по словам эпидемиологов, отличается наличием мутации K417N в спайковом белке. Она способна снижать активность антител переболевших и вакцинированных людей.

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