Коронавирус оказался способен менять клетки крови

У COVID-19 обнаружили особенность влиять на клетки крови. Об этом говорится в исследовании, опубликованном в научном издании Biophysical Journal.

В исследовании участвовали медики Центра физики и медицины Макса Планка и Немецкого центра иммунотерапии. Ученые использовали в эксперименте данные 17 пациентов с различными фазами коронавируса, 14 выздоравливающих больных и 24 здоровых людей, вошедших в контрольную группу. В ходе исследования специалисты изучили более четырех миллионов клеток крови пациентов и сравнили их с показателями здоровых людей.

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Оказалось, что коронавирус способен непосредственно менять структуру клеток крови. «Мы обнаружили значительные изменения в жесткости лимфоцитов, размере моноцитов, размере и деформируемости нейтрофилов, а также неоднородности деформации и размера эритроцитов», — подчеркнули немецкие медики. Описанные изменения могут вызывать повышенный риск возникновения окклюзии сосудов и эмболии легких, а также влиять на дефицит кислорода.

При этом уточняется, что влияние опасного заболевания неоднородно. У ряда пациентов состояние клеток крови вернулось к исходному уровню спустя несколько месяцев после выздоровления, восстановление других больных значительно затянулось.

Ранее руководитель ГУ НИИ вакцин и сывороток им. Мечникова Виталий Зверев заявил, что любая разновидность штаммов коронавируса пока не опасна привившимся людям. «Ревакцинация никак не связана с появлением индийского штамма. Тем более, что производители вакцин уже сказали, что их препараты работают против нового индийского штамма. И должны работать. Вакцины так создавались, чтобы вот эти изменения никак не влияли на антигенную структуру вируса», — отметил эксперт.