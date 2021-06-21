В России оценили связь ревакцинации с новым индийским штаммом коронавируса

Научный руководитель ГУ НИИ вакцин и сывороток им. Мечникова Виталий Зверев в беседе с «Лентой.ру» пояснил, как связаны между собой ревакцинация и появление «дельты плюс» — новой разновидности индийского штамма коронавируса. По словам эксперта, эти два явления никак друг с другом не соотносятся. Ревакцинироваться, по его мнению, придется в любом случае, а любая разновидность штаммов коронавируса пока не опасна привившимся людям.
«Ревакцинация никак не связана с появлением индийского штамма. Тем более, что производители вакцин, уже сказали, что их препараты работают против нового индийского штамма. И должны работать. Вакцины так создавались, чтобы вот эти изменения, никак не влияли на антигенную структуру вируса», — подчеркнул эксперт.
По словам эксперта, ревакцинироваться придется безусловно, поскольку прививки не дают продолжительного иммунитета. Об этом этом прекрасно знали все профильные специалисты с самого начала вакцинации, отметил Зверев. Он подчеркнул, что «вакцина не панацея, во всяком случае, если судить по антителам и тому, что они через какое-то время пропадают», именно поэтому дискуссии о нужности ревакцинации не существует.
Зверев отметил, что вероятнее всего ревакцинация начнется со следующего года. К этому моменту появятся еще вакцины, отметил специалист. Резюмируя этот вопрос, он подчеркнул: «Ревакцинация неизбежна и в этом ничего ужасного нет».
Хоть прививка — это не гарант того, что человек не заразиться тем или иным заболеванием, по словам эксперта, «против вирусных инфекций нет ничего надежнее».
На вопрос о том, не перестало ли решение о вакцинации быть личным вопросом и не перешло ли в общественную зону ответственности эксперт заявил: «вакцинироваться важно и нужно, но надо это как-то объяснять, а не заставлять». Иначе, отметил Зверев, ситуация придет к совершенно иным последствиям, нежели массовое решение граждан сделать прививку. В частности, к появлению фиктивных справок, уточнил эксперт. По его словам, чтобы повысить желание людей пройти вакцинацию необходимо проводить «разъяснительную работу в интернете».
Ранее выяснилось, что в Казахстане выявили новую мутацию коронавируса, которая оказалась схожа с индийским штаммом. О новой разновидности узнать благодаря ПЦР-скрининга положительных тестов на COVID-19, сделанных после резкого роста уровня заболеваемости в столице страны Нур-Султане.