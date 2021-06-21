В России оценили связь ревакцинации с новым индийским штаммом коронавируса

Научный руководитель ГУ НИИ вакцин и сывороток им. Мечникова Виталий Зверев в беседе с «Лентой.ру» пояснил, как связаны между собой ревакцинация и появление «дельты плюс» — новой разновидности индийского штамма коронавируса. По словам эксперта, эти два явления никак друг с другом не соотносятся. Ревакцинироваться, по его мнению, придется в любом случае, а любая разновидность штаммов коронавируса пока не опасна привившимся людям.

«Ревакцинация никак не связана с появлением индийского штамма. Тем более, что производители вакцин, уже сказали, что их препараты работают против нового индийского штамма. И должны работать. Вакцины так создавались, чтобы вот эти изменения, никак не влияли на антигенную структуру вируса», — подчеркнул эксперт.

По словам эксперта, ревакцинироваться придется безусловно, поскольку прививки не дают продолжительного иммунитета. Об этом этом прекрасно знали все профильные специалисты с самого начала вакцинации, отметил Зверев. Он подчеркнул, что «вакцина не панацея, во всяком случае, если судить по антителам и тому, что они через какое-то время пропадают», именно поэтому дискуссии о нужности ревакцинации не существует.

Зверев отметил, что вероятнее всего ревакцинация начнется со следующего года. К этому моменту появятся еще вакцины, отметил специалист. Резюмируя этот вопрос, он подчеркнул: «Ревакцинация неизбежна и в этом ничего ужасного нет».

Хоть прививка — это не гарант того, что человек не заразиться тем или иным заболеванием, по словам эксперта, «против вирусных инфекций нет ничего надежнее».

Потому что лечатся они все плохо или вообще не лечатся и приобретают устойчивость к тем лекарствам, которые используют против них. Да, вакцина имеет не сто процентную эффективность, то есть у кого-то, кто получил прививку, все равно не выработается достаточное количество антител, необходимое для борьбы с вирусом, но по крайней мере такой человек легче перенесет заболевание Виталий Зверев Научный руководитель ГУ НИИ вакцин и сывороток им. Мечникова

На вопрос о том, не перестало ли решение о вакцинации быть личным вопросом и не перешло ли в общественную зону ответственности эксперт заявил: «вакцинироваться важно и нужно, но надо это как-то объяснять, а не заставлять». Иначе, отметил Зверев, ситуация придет к совершенно иным последствиям, нежели массовое решение граждан сделать прививку. В частности, к появлению фиктивных справок, уточнил эксперт. По его словам, чтобы повысить желание людей пройти вакцинацию необходимо проводить «разъяснительную работу в интернете».

Ранее выяснилось, что в Казахстане выявили новую мутацию коронавируса, которая оказалась схожа с индийским штаммом. О новой разновидности узнать благодаря ПЦР-скрининга положительных тестов на COVID-19, сделанных после резкого роста уровня заболеваемости в столице страны Нур-Султане.