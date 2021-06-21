Схожую с индийским штаммом мутацию коронавируса выявили в Казахстане

В Казахстане выявили новую мутацию коронавируса, которая оказалась схожа с индийским штаммом, сообщает Tengrinews со ссылкой на местный минздрав.

Мутацию выявили после ПЦР-скрининга положительных тестов на COVID-19, сделанных после резкого роста уровня заболеваемости в столице страны Нур-Султане. Мутация оказалась характерна для индийского штамма вируса.

Отмечается, что окончательное подтверждение наличия мутации и ее принадлежности к индийскому штамму будет сделано после завершения исследования образцов ДНК.

В Казахстане по состоянию на 21 июня при населении в 18,8 миллиона человек от коронавируса лечатся 21 564 человека. За 20 июня в стране выявлено 930 новых заболевших, из них в Нур-Султане — 215.

Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова назвала симптомы заражения индийским штаммом коронавируса. По ее утверждению, к ним относятся насморк, боль в горле и головная боль.