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Кремль назвал ревакцинацию неизбежной

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Фото: Влад Некрасов / «Коммерсантъ»

Ревакцинация от коронавируса неизбежна. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает «Интерфакс».

«Эта ревакцинация будет и является неизбежной, не только вакцинация, но и ревакцинация для тех, кто хочет обезопасить себя, обезопасить родных и близких и для тех, кто обязан обезопасить всех тех, кто окружает его», — сказал Песков.

Ранее Песков заявил, что тенденции по коронавирусу в России пока скорее плохие, чем хорошие. За последние сутки в стране выявили 17 378 новых случаев COVID-19. Как заявил глава Минздрава России Михаил Мурашко, прирост заболеваемости наблюдается в 65 регионах страны.

18 июня вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что россиянам, которые сделали прививку от коронавируса, нужно повторно вакцинироваться через полгода. Несколько регионов страны, в том числе Москва, Подмосковье и Ленинградская область, ввели обязательную вакцинацию для части населения.

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