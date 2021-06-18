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Голикова призвала россиян к ревакцинации через полгода после прививки

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Татьяна Голикова
Татьяна Голикова
Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Россиянам, которые сделали прививку от коронавируса, стоит ревакцинироваться через полгода. К этому граждан призвала вице-премьер страны Татьяна Голикова. Ее слова приводит РИА Новости.

«Важно принять решение о ревакцинации, если прошло уже шесть месяцев», — сказала она.

Ранее Голикова рассказала, что в России первым компонентом вакцины от коронавируса привиты уже 19,7 миллиона человек, обоими — 16,1 миллиона.

Некоторые регионы страны ввели обязательную вакцинацию для отдельных групп населения. В основном решение касается работников сферы обслуживания, образования и здравоохранения. Как объясняла глава Роспотребнадзора Анна Попова, речь идет о сотрудниках, которые контактируют с людьми по работе.

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