Голикова призвала россиян к ревакцинации через полгода после прививки

Россиянам, которые сделали прививку от коронавируса, стоит ревакцинироваться через полгода. К этому граждан призвала вице-премьер страны Татьяна Голикова. Ее слова приводит РИА Новости.

«Важно принять решение о ревакцинации, если прошло уже шесть месяцев», — сказала она.

Ранее Голикова рассказала, что в России первым компонентом вакцины от коронавируса привиты уже 19,7 миллиона человек, обоими — 16,1 миллиона.

Некоторые регионы страны ввели обязательную вакцинацию для отдельных групп населения. В основном решение касается работников сферы обслуживания, образования и здравоохранения. Как объясняла глава Роспотребнадзора Анна Попова, речь идет о сотрудниках, которые контактируют с людьми по работе.