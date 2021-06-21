Кремль оценил ситуацию с коронавирусом в России

Тенденции по коронавирусу в России пока скорее плохие, чем хорошие. Так ситуацию оценил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

За последние сутки в России выявили 17 378 новых случаев коронавируса, общее число заражений с начала пандемии составило 5 334 204.

20 июня сообщалось, что процесс распространения коронавируса в России может ускориться, так как в стране мало тех, кто переболел или приобрел антитела после вакцинации. Как заявила руководитель группы геномики и геномных технологий ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Анна Сперанская, избежать неблагоприятного развития событий поможет лишь массовая иммунизация.

Несколько регионов России, в том числе Москва, Подмосковье и Ленинградская область, ввели обязательную вакцинацию для определенных категорий населения. В основном новые правила касаются сотрудников, которые взаимодействуют с людьми по работе. В Башкирии и Хабаровске прививку должны сделать государственные и муниципальные служащие.