Россия
 
Последние новости
В Индии выявили новый штамм коронавируса «дельта плюс»
Российский психолог предупредил мужчин об опасности интернет-знакомств
Побывавшая в Абхазии туристка рассказала об отношении местных к русским
Названы самые травмоопасные упражнения в тренажерном зале
На дагестанского блогера «открыли охоту» из-за фото c фильтром в Instagram
Расследователь лабораторной утечки коронавируса допустил раскрытие новых фактов
105-летняя именинница поделилась секретом долголетия
В Берлине неизвестный открыл стрельбу по прохожим
Названы сроки снижения заболеваемости коронавирусом в России
Новости партнеров
Прослушать новость

Эксперт оценил ухудшение ситуации с коронавирусом в России

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Ситуация с распространением коронавирусной инфекции резко ухудшилась во всех регионах России, заявил эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян в беседе с РИА Новости.

По его словам, самая тяжелая ситуация в 13 регионах страны и лишь Ингушетия и Якутия остаются в «зеленой» зоне. «Но и там в ближайшее время, скорее всего, динамика распространения заболевания ускорится», — сказал эксперт.

Тавадян отметил, что в «темно-красной» зоне находятся Москва, Костромская область, Хабаровский край, Тыва, Московская область, Амурская область, Хакасия, Кировская область, Коми, Севастополь, Бурятия, Ненецкий автономный округ, Чукотка. Здесь индекс распространения превышает 1,2.

Ранее врач-педиатр, инфекционист, вакцинолог Евгений Тимаков сообщил, что рост заболеваемости коронавирусом в России продлится еще по меньшей мере две недели. По словам медика, к августу ситуация может стабилизироваться при условии наращивания темпов вакцинации. Он также подчеркнул, что результаты от вакцинации нельзя увидеть тотчас же: организму требуется время для выработки иммунитета.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Инфекционист оценил сроки роста заболеваемости коронавирусом в России
В правительстве раскрыли прирост заболеваемости COVID-19 в России
Голикова заявила о росте смертности за двое суток на 14 процентов