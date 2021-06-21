Эксперт оценил ухудшение ситуации с коронавирусом в России

Ситуация с распространением коронавирусной инфекции резко ухудшилась во всех регионах России, заявил эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян в беседе с РИА Новости.

По его словам, самая тяжелая ситуация в 13 регионах страны и лишь Ингушетия и Якутия остаются в «зеленой» зоне. «Но и там в ближайшее время, скорее всего, динамика распространения заболевания ускорится», — сказал эксперт.

Тавадян отметил, что в «темно-красной» зоне находятся Москва, Костромская область, Хабаровский край, Тыва, Московская область, Амурская область, Хакасия, Кировская область, Коми, Севастополь, Бурятия, Ненецкий автономный округ, Чукотка. Здесь индекс распространения превышает 1,2.

Ранее врач-педиатр, инфекционист, вакцинолог Евгений Тимаков сообщил, что рост заболеваемости коронавирусом в России продлится еще по меньшей мере две недели. По словам медика, к августу ситуация может стабилизироваться при условии наращивания темпов вакцинации. Он также подчеркнул, что результаты от вакцинации нельзя увидеть тотчас же: организму требуется время для выработки иммунитета.