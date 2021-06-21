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Минздрав дал рекомендации по ревакцинации от COVID-19

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Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Минздрав выработал рекомендации по ревакцинации от коронавируса: при росте заболеваемости прививку надо делать раз в полгода. Об этом сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко в интервью телеканалу «Россия 24», передает «Интерфакс».

Мурашко добавил, что в спокойное время прививку можно делать раз в год. Он отметил, что речь идет как о вакцинированных, так и о переболевших гражданах.

Ранее глава Минздрава заявил, что в крупных городах России необходимо повысить меры безопасности из-за коронавируса. Он добавил, что подъем заболеваемости COVID-19 в России продолжается.

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