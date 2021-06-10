Названо спасающее от смерти из-за коронавируса средство

Противовозрастные лекарственные препараты, предположительно, могут значительно уменьшить риск смерти от COVID-19 у пожилых людей. Это продемонстрировали американские ученые из Университета Миннесоты и Клиники Мэйо, которые раскрыли эффективность сенолитиков в снижении смертности старых мышей при заражении бетакоронавирусом, который тесно связан с SARS-CoV-2. Подробности о потенциальном средстве, спасающем от тяжелых осложнений, опубликованы в журнале Science.

Согласно гипотезе авторов работы, одну из главных ролей в развитии осложнений при COVID-19 играют старческие клетки (SnC), значительная часть которых выделяет воспалительные факторы, усиливающие свертываемость крови вещества и другие соединения — все вместе это носит название секреторного фенотипа, связанного со старением (или SASP). SASP привлекает к себе иммунные клетки, которые очищают организм от поврежденных клеток, однако, несмотря на это, с возрастом SnC накапливаются, что нарушает гомеостаз организма и повышает предрасположенность ко многим заболеваниям.

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В ходе эксперимента ученые подвергали лабораторных мышей воздействию обычных патогенов, включая бета-коронавирусную инфекцию, что приводило к смерти почти ста процентов старых грызунов менее чем за две недели. Анализ показал, что у этих животных наблюдались высокие уровни воспалительных маркеров в отличие от молодых мышей, выживаемость которых составила 89 процентов. В сыворотке крови старых мышей исследователи обнаружили повышенное содержание воспалительных цитокинов, которые выделялись SnC.

Бета-коронавирус вызывал некротические поражения печени у старых грызунов (молодые, как правило, выздоравливали), и именно этот патоген оставался активным к 11 дню инфекции, когда большинство мышей погибли. Однако прием сенолитиков, вызывающих программируемую клеточную смерть SnC или апоптоз (к ним относится, например, флавоноид физетин, содержащийся во фруктах и овощах) помог снизить смертность. Препарат вводили мышам через желудочный зонд в дозе 20 миллиграмм на килограмм веса на 3,4, 5 и 10,11,12 день после воздействия патогена. В результате выживаемость среди пожилых самцов составила 64 процентов, а среди самок — 22 процента.

В настоящее время начато крупное исследование по тестированию физетина у пожилых пациентов с COVID-19 в домах престарелых. Кроме того, как пишут авторы статьи, в период пандемии COVID-19, а также будущих глобальных эпидемий, для сдерживания цитокинового шторма и увеличению выживаемости людей старшего возраста могут применяться ингибиторы SASP, включая рапалоги (аналоги рапамицина), глюкокортикоиды и метформин.