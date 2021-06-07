Ношение масок уменьшило риск заражения коронавирусом

Ношение масок и социальное дистанцирование уменьшает риск заболевания SARS-CoV-2. Это подтверждают данные опроса, проведенного международным консорциумом исследователей Axios-Ipsos. Об этом сообщает издание Axios.

Респонденты, которые сообщали, что никогда не носили маски, имели в два раза больше шансов получить положительный результат теста на COVID-19, чем те, кто все время носили средства индивидуальной защиты органов дыхания. Только 11 процентов людей, пользующихся масками вне дома, заразились коронавирусом, а среди тех, кто не носил маски, заразившихся оказалось 23 процента.

Те, кто пользовался масками, чаще проходили тестирование. 30 процентов людей, которые постоянно носили маски, сообщили, что проходили тестирование на COVID-19. Эта доля среди тех, кто не всегда надевал маски, использовал их время от времени или не надевал их вообще, составила 23, 20 и 12 процентов соответственно. Это указывает на то, что реальное число заразившихся среди людей, не пользующихся масками, может быть выше.

Аналогичная картина сложилась и в отношении социального дистанцирования. Только 10 процентов респондентов, которые заявили, что всегда держались на расстоянии двух метров от других людей, дали положительный результат на COVID-19, по сравнению с 26 процентами среди людей, не соблюдавших социальную дистанцию. Доля заболевших среди тех, кто не всегда дистанцировался, составила 12 процентов, а среди тех, кто редко — 20 процентов.