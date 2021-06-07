В зеленом чае обнаружили эффективное против коронавируса вещество

Ученые Университета в Суонси (Великобритания) обнаружили вещество, содержащееся в зеленом чае, которое потенциально может быть полезным в борьбе против COVID-19. Об исследовании, опубликованном в журнале RSC Advances, кратко рассказывается в пресс-релизе на MedicalXpress.

Специалисты проанализировали структуру различных фитохимических веществ, чтобы выявить те, что способны подавлять инфекцию SARS-CoV-2, воздействуя на определенные компоненты вируса. Было отобрано 132 вещества, которые проверяли на взаимодействие с основной протеазой (Mpro) коронавируса. Оказалось, что два из них — циннамтаннин-В и галлокатехин галлат — оказались фитосоединениями, наиболее эффективно блокирующими Mpro.

Согласно правилу пяти (также называемому правилом Липинского), соединение должно обладать рядом молекулярных свойств, делающим его подходящим для перорального приема, например, иметь не более пяти донорных водородных связей или не более десяти акцепторных водородных связей. Поскольку галлокатехин галлат соответствует правилу пяти, само соединение и его аналоги взяли для дальнейшего анализа.

Аналог галлокатехина (2R, 3R)-2-(3,4-дигидроксифенил) хроман-3-ил-3,4,5-тригидроксибензоат успешно ингибировал нескольких мишеней SARS-CoV-2, в том числе РНК-зависимую РНК-полимеразу.

По словам ученых, необходимы дальнейшие исследования, чтобы показать, является ли галлокатехин клинически эффективным и безопасным для предотвращения или лечения COVID-19.