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В России выявили максимальное с февраля число смертей пациентов с COVID-19

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Фото: Maxim Shemetov / Reuters

В России зарегистрировано максимальное количество смертей из-за коронавируса за сутки — 546. Число смертей практически достигло февральского максимума, когда скончались 553 человека. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные в Telegram-канале оперштаба по борьбе с коронавирусом.

В сообщении отмечается, что за весь период пандемии коронавируса в России от COVID-19 скончались 30 347 человек.

Ранее сообщалось, что за сутки в России выявили 16 715 случаев заражения коронавирусом, а общее количество инфицированных достигло 5 350 919. Больше всего заболевших зарегистрировано в Москве — 6555 человек.

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