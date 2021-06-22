В Кремле ответили на вопрос о дискриминации непривитых россиян

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков допустил дискриминацию непривитых от коронавируса россиян. Об этом сообщает РИА Новости во вторник, 22 июня.

«Реальность такова, что дискриминация неминуемо наступит. Люди без иммунитета, без прививки не смогут работать на всех участках. Это невозможно, это будет представлять угрозу для окружающих», — сказал он в ответ на соответствующий вопрос журналистов.

Песков добавил, что информация уполномоченного по правам человека в России Татьяны Москальковой о жалобах непривитых людей на дискриминацию является поводом для обсуждения оперштабом.

Как сообщила Москалькова, за отказ вакцинироваться работникам угрожают лишением премии или увольнением.

16 июня главный санитарный врач Москвы Елена Андреева обязала провести вакцинацию от коронавируса 60 процентов работников сферы услуг, торговли, образования, ЖКХ и транспорта.