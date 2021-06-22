Россия
 
Последние новости
Билли Айлиш извинилась перед азиатами за высмеивание акцента
Президент Филиппин пригрозил населению тюрьмой за отказ от вакцинации
Председатель Рязанской гордумы назвала «праздником» день начала войны
Мужчина отправился в отпуск и умер на глазах жены и сына
Amazon уличили в постоянном уничтожении миллионов дорогих товаров
Украина обвинила Россию в желании сделать Черное море своим озером
Трамп предлагал высылать больных коронавирусом в тюрьму на Кубе
Павлюченко раскритиковал Губерниева и нарвался на ответ
Россия создаст атомную «Горгону»
Новости партнеров
Прослушать новость

В Кремле ответили на вопрос о дискриминации непривитых россиян

Перейти в «Мою Ленту»
Дмитрий Песков
Дмитрий Песков
Фото: Дмитрий Азаров / «Коммерсантъ»

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков допустил дискриминацию непривитых от коронавируса россиян. Об этом сообщает РИА Новости во вторник, 22 июня.

«Реальность такова, что дискриминация неминуемо наступит. Люди без иммунитета, без прививки не смогут работать на всех участках. Это невозможно, это будет представлять угрозу для окружающих», — сказал он в ответ на соответствующий вопрос журналистов.

Песков добавил, что информация уполномоченного по правам человека в России Татьяны Москальковой о жалобах непривитых людей на дискриминацию является поводом для обсуждения оперштабом.

Как сообщила Москалькова, за отказ вакцинироваться работникам угрожают лишением премии или увольнением.

16 июня главный санитарный врач Москвы Елена Андреева обязала провести вакцинацию от коронавируса 60 процентов работников сферы услуг, торговли, образования, ЖКХ и транспорта.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Непривитых итальянских медиков стали отстранять от работы
Еще в одном российском регионе решили ввести обязательную вакцинацию от COVID-19
Москалькова сообщила о жалобах непривитых россиян на дискриминацию