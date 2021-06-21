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Еще в одном российском регионе решили ввести обязательную вакцинацию от COVID-19

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Фото: Георгий Зимарев / РИА Новости

В Краснодарском крае решили ввести обязательную вакцинацию населения от коронавируса. Об этом сообщил глава российского региона Вениамин Кондратьев в своем Telegram-канале.

По его словам, главврачи ведущих больниц обратились с просьбой провести обязательную вакцинацию среди некоторых категорий граждан.

«К сожалению, ситуация, которая сегодня складывается, не оставляет нам выбора: с 16 июня мы видим рост числа заболевших», — отметил Кондратьев.

Он добавил, что в первую очередь прививки сделают тем, кто работает с людьми.

Ранее власти Нижегородской области приняли решение организовать обязательную вакцинацию от коронавируса некоторых жителей. Сделать прививку должны не менее 60 процентов сотрудников организаций, которые работают в сферах торговли, бытовых услуг, общественного транспорта, здравоохранения и образования.

Аналогичные меры уже приняты в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге, Ленинградской области, Башкирии, Хабаровске, Мурманске, Ненецком автономном округе, на Сахалине, а также в Тверской, Тульской и Кемеровской областях.

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