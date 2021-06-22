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Непривитых итальянских медиков стали отстранять от работы

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Фото: Pixabay

Итальянских медиков, непривитых от коронавируса, стали отстранять от исполнения служебных обязанностей, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал Sky TG24.

В Италии массовую прививочную кампанию запустили в конце декабря прошлого года. Первыми вакцину получили сотрудники Национального института инфекционных заболеваний Lazzaro Spallanzani в Риме. После этого врачи и медицинский персонал стали прививаться от коронавируса на общенациональном уровне.

В декрете по борьбе с COVID-19 от 1 апреля, который принял совет министров страны, сообщалось об обязательной вакцинации всех итальянских врачей. Привиться от коронавируса должны были сотрудники системы здравоохранения как государственных, так и частных учреждений, соцсферы и аптек.

Для медиков, отказавшихся вакцинироваться, официальный документ предусматривает возможность работать без контакта с коллегами и пациентами при наличии подобных вакансий. В иных случаях непривитых работников разрешили отстранять от выполнения обязанностей без сохранения заработной платы. Правительственный декрет действует до 31 декабря 2021 года.

Ранее школа в США запретила учителям выходить на работу после прививок от коронавируса. По мнению администрации учебного заведения, получившие вакцину могут оказать «негативный эффект» на остальных.

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