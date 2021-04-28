Мир
 
Последние новости
В правительстве прокомментировали идею объединения регионов
Прилетающих из одной страны россиян заставят сдать тест на COVID-19 в аэропорту
Власти опровергли подорожание гречки
Юниорская сборная России проиграла Финляндии во втором матче на ЧМ по хоккею
Суд прекратил дело застреленного спецназом из-за рулонов обоев россиянина
Москвичам пообещали 30-градусную жару 
Описан процесс взлома всех iPhone
Похудевшая на 20 килограммов актриса снялась в облегающем боди и удивила фанатов
Российский блогер погиб на съемках нового ролика
Елизавета II ответила на письмо российской школьницы
Новости партнеров
Прослушать новость

Школа в США запретила учителям выходить на работу после прививок

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Marco Bello / Reuters

Школа в американском Майами запретила учителям, вакцинированным от коронавируса, выходить на работу. Об этом пишет BBC News.

По мнению администрации школы, получившие прививку могут оказать «негативный эффект» на невакцинированных. Им разрешат вернуться только после завершения клинических испытаний вакцины. Кроме того, сооснователь школы Лейла Центнер (Leila Centner) заявила, что не будет нанимать вакцинированных на работу.

«Мы не можем позволить людям контактировать с нашими учениками после вакцинации, поскольку пока мы ничего не знаем о последствиях прививок», — заявила Центнер. В качестве доказательства сооснователь рассказала, что из-за таких контактов у трех женщин из школы якобы нарушился менструальный цикл.

BBC News напоминает, что пока эксперты не видят доказательств подобным теориям. Между тем в США уже вакцинировано больше 141 миллиона человек.

В начале апреля ЕСПЧ признал законной обязательную вакцинацию детей в Чехии. Решение опубликовали после рассмотрения жалобы нескольких чешских семей: по их словам, непривитых детей не принимают в детские сады.


Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Miami school bars vaccinated teachers from seeing students
Обязательную вакцинацию детей в Европе признали законной
Популярная соцсеть решила бороться с антипрививочниками
В России предложили штрафовать за отказ принять ребенка без прививки в школу