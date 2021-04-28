Школа в США запретила учителям выходить на работу после прививок

Школа в американском Майами запретила учителям, вакцинированным от коронавируса, выходить на работу. Об этом пишет BBC News.

По мнению администрации школы, получившие прививку могут оказать «негативный эффект» на невакцинированных. Им разрешат вернуться только после завершения клинических испытаний вакцины. Кроме того, сооснователь школы Лейла Центнер (Leila Centner) заявила, что не будет нанимать вакцинированных на работу.

«Мы не можем позволить людям контактировать с нашими учениками после вакцинации, поскольку пока мы ничего не знаем о последствиях прививок», — заявила Центнер. В качестве доказательства сооснователь рассказала, что из-за таких контактов у трех женщин из школы якобы нарушился менструальный цикл.

BBC News напоминает, что пока эксперты не видят доказательств подобным теориям. Между тем в США уже вакцинировано больше 141 миллиона человек.

В начале апреля ЕСПЧ признал законной обязательную вакцинацию детей в Чехии. Решение опубликовали после рассмотрения жалобы нескольких чешских семей: по их словам, непривитых детей не принимают в детские сады.

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