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Обязательную вакцинацию детей в Европе признали законной

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Фото: Antonio Bronic / Reuters

ЕСПЧ признал законной обязательную вакцинацию детей в Чехии. Об этом пишет BBC News.

Это первое подобное решение суда в Европе по вопросу об обязательных прививках.

«Эти меры могут быть расценены как "необходимые в демократическом обществе"... Цель вакцинации должна быть в том, чтобы защитить каждого ребенка от серьезной болезни или выработать коллективный иммунитет», — говорится в решении суда.

Решение ЕСПЧ опубликовал после того, как завершил рассмотрения жалобы, поданной несколькими семьями из Чехии. Непривитых детей не принимали в детские сады, на некоторых родителей налагали штрафы из-за отказа вакцинироваться. Согласно чешским законам, родители обязаны вакцинировать своих детей от ряда болезней, если это не вредит их здоровью.

Все случаи, по поводу которых подали жалобу, произошли до пандемии COVID-19. Однако проблеме принудительной вакцинации детей стали уделять все более пристальное внимание из-за распространения инфекции.

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