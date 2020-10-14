Популярная соцсеть решила бороться с антипрививочниками

Популярная социальная сеть Facebook решила бороться с антипрививочниками. Об этом сообщается в заявлении компании.

Обновленные правила платформы запрещают рекламу, отговаривающую людей от любой вакцинации, включая сезонную прививку от гриппа. При этом уточняется, что реклама, которая выступает за или против законодательства или государственной политики в отношении вакцин, включая вакцину от COVID-19, по-прежнему разрешена.

«Наша цель — помочь сообщениям о безопасности и эффективности вакцин добраться до широкой группы людей, одновременно запрещая рекламу с дезинформацией, которая может нанести вред усилиям в области общественного здравоохранения», — утверждают в Facebook.

В мае сообщалось, что в России захотели запретить пускать детей, у которых нет прививок, в школы и детские сады. Соответствующий законопроект планировалось разработать в Совете Федерации.