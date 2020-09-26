Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон назвал противников прививок сумасшедшими. Видео его выступления в ООН опубликовано на YouTube-канале организации.

«Будет ужасной трагедией, если мы сыграем на руку полоумным антипрививочникам, опасным личностям, одержимым навязчивыми идеями, которые выступают против самого принципа вакцинации», — сказал Джонсон. Он добавил, что отказ от прививок может поставить под угрозу миллионы жизней.

ТАСС сообщает, что сегодня в центре Лондона проходит митинг против карантинных мер, на который пришло больше 15 тысяч человек.

Накануне стало известно, что в британских магазинах заметили панику из-за усиления карантинных правил и ухудшения ситуации с коронавирусом. Супермаркеты начали вводить ограничения из-за повышенного спроса на ряд продуктов. В частности, крупнейшая розничная сеть в Великобритании Tesco теперь разрешает покупать не более трех упаковок муки, макарон, туалетной бумаги и других продуктов первой необходимости. Жители страны опасаются скорого повторения локдауна — в стране наихудшие показатели по заражаемости в сутки с момента начала пандемии.

Ранее в сентябре Джонсон объявил о новых карантинных правилах, которые будут действовать ближайшие полгода. Он призвал всех тех, кто может работать из дома, прекратить ходить в офисы. Кроме того, в публичных местах теперь всегда нужно носить маски, за несоблюдение этого правила увеличен штраф до 200 фунтов стерлингов (около 20 тысяч рублей). При этом в случае если с контролем за мерами не справится полиция, власти смогут прибегнуть к помощи армии. 18 сентября Джонсон признал, что в стране начинается вторая волна заражения коронавирусной инфекцией.

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