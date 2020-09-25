В британских магазинах заметили панику из-за усиления карантина

В британских магазинах заметили панику из-за усиления карантинных правил и ухудшения ситуации с коронавирусом. Об этом сообщает The Guardian.

Отмечается, что супермаркеты начали вводить ограничения из-за повышенного спроса на ряд продуктов. В частности, крупнейшая розничная сеть в Великобритании Tesco теперь разрешает покупать не более трех упаковок муки, макарон, туалетной бумаги и других продуктов первой необходимости. Кроме того, сеть ограничивает онлайн-покупку других товаров, включая рис и консервированные овощи.

Жители страны опасаются скорого повторения локдауна — в стране наихудшие показатели по заражаемости в сутки с момента начала пандемии.

Ранее в сентябре премьер-министр страны Борис Джонсон объявил о новых карантинных правилах, которые будут действовать ближайшие полгода. Он призвал всех тех, кто может работать из дома, прекратить ходить в офисы. Кроме того, в публичных местах теперь всегда нужно носить маски, за несоблюдение этого правила увеличен штраф до 200 фунтов стерлингов (около 20 тысяч рублей). Отдельные меры призваны ограничить число людей на свадьбах — до 15 человек. При этом в случае если с контролем за мерами не справится полиция, власти смогут прибегнуть к помощи армии. 18 сентября Джонсон признал, что в стране начинается вторая волна заражения коронавирусной инфекцией.

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