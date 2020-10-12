В России началась разработка отечественной вакцины от пневмококка, которая будет относиться к препаратам третьего поколения. Об этом в сообщают «Известия».

Отмечается, что российская вакцина будет отличаться от импортных аналогов минимальным проявлением побочных эффектов, среди которых повышение температуры, болезненность места укола и временное снижение иммунитета. Препарат нового поколения будет основан на синтетических олигосахаридах. Ожидается, что он будет вызывать более активную защитную реакцию на некоторые штаммы пневмококка в плане выработки антител, чем те, которые уже существуют.

Учеными уже были разработаны компоненты вакцины от четырех распространенных штаммов пневмококка. Сейчас планируется определить серотипы микроорганизмов, которые специфичны для России и ее отдельных регионов.

Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко рекомендовал россиянам к осени сделать прививки от гриппа и пневмококка. По его словам, вакцинация от гриппа — «элемент обязательный для спокойного прохождения этого периода». Кроме того, Мурашко посоветовал россиянам вакцинироваться против пневмококка вне рамок национального календаря прививок. Министр заметил, что такая вакцина действует до пяти лет и ее можно сделать уже сейчас.