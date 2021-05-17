Байдена обвинили в сговоре с учителями для закрытия школ под предлогом пандемии

Президента США Джо Байдена обвинили в сговоре с профсоюзами учителей для закрытия школ под предлогом пандемии коронавируса. На рекламную кампанию с подобными утверждениями обратил внимание телеканал Fox News.

По информации издания, рекламная кампания стоимостью в миллион долларов была запущена специальной группой по контролю за деятельностью правительства «Американцы за общественное доверие» (APT). Участники организации выяснили, что Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC) США регулярно общались с американскими профсоюзами учителей, а те в свою очередь лоббировали свои интересы по вопросу возобновления работы школ.

В ролике утверждается, что Байден и CDC «тайно сотрудничали с профсоюзами учителей, чтобы оставлять школы закрытыми». Более того, авторы видео заявляют, что американский президент «пожертвовал детьми» в обмен на «рекордную сумму денег», которую ему якобы заплатили профсоюзы учителей.

Ранее сообщалось, что школа в американском Майами запретила учителям, вакцинированным от коронавируса, выходить на работу. По мнению администрации школы, получившие прививку могут оказать «негативный эффект» на невакцинированных. Им разрешат вернуться только после завершения клинических испытаний вакцины. Кроме того, сооснователь школы Лейла Центнер заявила, что не будет нанимать вакцинированных на работу.