Россия
 
Последние новости
США помогут Украине судиться с Россией
Сборная России проиграла Дании и вылетела с чемпионата Европы
Назван пол ребенка звезды «Папиных дочек» и Авербуха
Зеленский отреагировал на поражение сборной Украины на чемпионате Европы
Россия пропустила два гола в матче против Дании
Проигравший на выборах Трамп вновь отказался признать их итоги
Онищенко назвал способы спастись от жары
В Бундесвер впервые за 100 лет наняли раввина
США не станут предупреждать Россию об ударах
Новости партнеров
Прослушать новость

Москалькова сообщила о жалобах непривившихся россиян

Перейти в «Мою Ленту»
Татьяна Москалькова
Татьяна Москалькова
Фото: РИА Новости

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила, что получает большое количество обращений о граждан в связи с тем, что они не привиты. Об этом пишет ТАСС.

«Всем работникам сказали, если не будут прививаться, не пойдут никогда в летний отпуск и пусть забудут про премии. Таких огромное количество сообщений: уволят, премию не дадут», — сказала она, ответив, что такое отношение к непривитым россиянам — «нечестная акция».

При этом Москалькова отметила, что сама идея оградить общество является правильной. Однако, она заявила, что непонятно, почему должны дискриминироваться те, кто не пойдет на прививку потому, что у них есть антитела, они переболели, или они не могут по медицинским показаниям.

Главный санитарный врач Москвы Елена Андреева 16 июня обязала провести вакцинацию от коронавируса 60 процентам работников сферы услуг, торговли, образования, ЖКХ и транспорта. По словам мэра столицы Сергея Собянина, ситуация в Москве стремительно ухудшается в связи с пандемией коронавируса. Аналогичные меры также приняты в Подмосковье, Санкт-Петербурге, Ленинградской области, Башкирии, Хабаровске, Мурманске, Ненецком автономном округе, на Сахалине, в Краснодарском крае, а также в Тверской, Тульской и Кемеровской областях.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Еще в одном российском регионе решили ввести обязательную вакцинацию от COVID-19
Сергей Собянин отменил режим нерабочих дней в Москве с 21 июня
Россиянам раскрыли особенности вакцинации от COVID-19 в жару