Москалькова сообщила о жалобах непривившихся россиян

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила, что получает большое количество обращений о граждан в связи с тем, что они не привиты. Об этом пишет ТАСС.

«Всем работникам сказали, если не будут прививаться, не пойдут никогда в летний отпуск и пусть забудут про премии. Таких огромное количество сообщений: уволят, премию не дадут», — сказала она, ответив, что такое отношение к непривитым россиянам — «нечестная акция».

При этом Москалькова отметила, что сама идея оградить общество является правильной. Однако, она заявила, что непонятно, почему должны дискриминироваться те, кто не пойдет на прививку потому, что у них есть антитела, они переболели, или они не могут по медицинским показаниям.

Главный санитарный врач Москвы Елена Андреева 16 июня обязала провести вакцинацию от коронавируса 60 процентам работников сферы услуг, торговли, образования, ЖКХ и транспорта. По словам мэра столицы Сергея Собянина, ситуация в Москве стремительно ухудшается в связи с пандемией коронавируса. Аналогичные меры также приняты в Подмосковье, Санкт-Петербурге, Ленинградской области, Башкирии, Хабаровске, Мурманске, Ненецком автономном округе, на Сахалине, в Краснодарском крае, а также в Тверской, Тульской и Кемеровской областях.